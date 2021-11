Kom niet aan het uitzicht over de rivier: Rhenense raad schiet omstreden bouwplan aan flarden

RHENEN - De bewoners van de Utrechtsestraatweg in Rhenen kunnen opgelucht ademhalen: hun uitzicht over de Nederrijn blijft behouden. De gemeenteraad heeft unaniem een bouwplan voor die plek afgeschoten. Burgemeester Hans van der Pas waarschuwt wel dat dit muisje nog een juridisch staartje kan krijgen.

De bouwplannen voor de Utrechtsestraatweg houden de gemoederen al jaren bezig. De bewoners hebben daar een prachtig uitzicht over natuurgebied Palmerswaard, de uiterwaarden en de rivier, maar op het perceel naast Utrechtsestraatweg 21 wil Rhenenaar Piet Mol een woning bouwen.

De omwonenden voelen daar niks voor. ,,Daar blijft het natuurlijk niet bij”, zei buurman Edwin Brink eerder in deze krant. ,,Als de projectontwikkelaar zijn gang mag gaan, komen er sowieso meer bouwwerken te staan. Weg uitzicht.’’

De in 2016 opgerichte Actiegroep Behoud Panorama Palmerswaard kreeg deze week steun van de meenteraad, want die schoot het bouwplan unaniem aan flarden. Alle partijen vinden dat het uitzicht over de uiterwaarden en de rivier bewaard moet blijven.

,,We hadden in een ver verleden prachtige uitzichten. Maar waar woningen kwamen, is het zicht verdwenen”, zegt D66-raadslid Mirjam Rijnsburger. ,,Dan komen er schuttingen, schuurtjes, heggen, enzovoort. Laten we zuinig zijn op de panorama’s die we hebben, met zicht op de Rijn en de Palmerswaard.”

‘Winstwaarschuwing’ van de burgemeester

Burgemeester Hans van der Pas geeft een winstwaarschuwing, omdat het afschieten van het bouwplan juridische gevolgen kan hebben. Een bouwaanvraag voor zo’n bijzondere plek is er natuurlijk niet zomaar gekomen. Mol heeft daar een ‘bouwrecht’ gekregen van de provincie Utrecht.

Dat heeft te maken met de sloop van een gebouw aan de Cuneralaan 65, aan de voet van de Grebbeberg. Die woning moest gesloopt worden om een ecologische verbindingszone aan te kunnen leggen.

Om die sloop en die ecologische zone te kunnen betalen, heeft de provincie Utrecht een ‘bouwrecht’ verkocht. Eigenaar Piet Mol kan daarvan kan elders in Rhenen een woning bouwen. ,,Deze plek aan de Utrechtsestraatweg is jaren geleden al vastgesteld door de gemeente Rhenen, als compensatie voor de sloop van een gebouw bij de wijk Vogelenzang”, verklaarde Mol eerder in deze krant.

De vraag is nu wat de bouwer en de provincie gaan doen na het ‘nee’ van de gemeenteraad. Burgemeester Van der Pas gaat daarom nu juridisch advies inwinnen. ,,Het is van belang dit besluit goed te motiveren. Er zitten juridische en financiële risico’s aan.”

‘Bouwrecht onderin een bureaula leggen’

Wat Olaf Ostendorf van de lokale partij PCR betreft, gaat het bouwrecht terug naar de provincie: ,,En dan zou ik dit bouwrecht ergens onder in een bureaula in de kelder van het provinciehuis leggen, op een plek waar het niet meer te vinden is.” Hij adviseert de provincie de kosten van de ecologische verbindingszone maar voor eigen rekening te nemen. ,,Langs de rivier vind je geen plek meer voor dat bouwrecht.”

De omwonenden zijn erg blij met het besluit. Edwin Brink: ,,We hebben wel even zitten juichen. We zijn vooral blij dat de gemeenteraad zich zo uitgesproken heeft over het behoud van het panorama in Rhenen. Het ging ons als omwonenden niet alleen om ons uitzicht. De raad hecht er veel waarde aan dat het zicht op de uiterwaarden en de rivier behouden blijft.”

Brink vindt het wel vervelend voor de bouwer, die zijn plan in rook ziet opgaan. ,,Er zijn in het verleden valse verwachtingen gewekt. We hopen dat er voor hem elders iets gevonden wordt waar hij mag bouwen.” Of de bouwer verdere actie onderneemt, is nog niet bekend.