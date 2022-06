Laaggeletterden zijn ongelukkiger, daar wil Marieke iets aan doen

Ook de vijfde promotie met VVA is speciaal voor oer-Achterber­ger Nico van Laar: ‘En ik ben nog nooit gedegra­deerd’

Het succesboek van Nico van Laar bij VVA heeft er weer een hoofdstuk bij. Met de titel in de vierde klasse I staat de teller op vijf promoties in ‘zijn’ Achterberg. ,,Kampioen worden, is niet gewoon. Daar ben ik me nu veel bewuster van.”

5 juni