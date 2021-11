Lange files op N233 bij Rhenen lossen langzaam op: alleen nog in noordelijke richting aansluiten

De wolf wordt steeds vaker gezien, vooral op de Veluwe: ‘Maar je moet een beetje geluk hebben’

De wolf wordt steeds vaker waargenomen in Nederland. Ging het in 2020 om 282 waarnemingen, in de eerste negen maanden van dit jaar staat de teller al op 418. Toch blijft het zien van een wolf volgens sporenzoeker Jeroen Kloppenburg een kwestie van geluk. Zelf had hij meer dan 150 tripjes naar de Veluwe nodig om oog in oog te staan met een wolf.

2 november