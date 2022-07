Lerares Ichthus Tineke van Dijk is muziekdocent van het jaar: ‘Het moet altijd leuk zijn’

Het begon met een bericht op Facebook, van collega’s: ,,Het was een oproep om op mij te stemmen als muziekdocent van het jaar. Dat vond ik al zo ontzettend leuk, dat zij dit initiatief namen en er moeite in stopten”, zegt Tineke van Dijk, docent op het Ichthus College in Veenendaal. ,,Vervolgens is het verloop daarvan eerlijk gezegd wel een beetje langs me heen gegaan. Het einde van het schooljaar is altijd een erg drukke periode, dus ik had veel te doen.”



Totdat de 42-jarige Van Dijk op een dag werd gevraagd meteen na de les even langs kantoor te komen. ,,Daar hoorde ik dat ik bij de acht genomineerden zat. Dit betekende dat ik naar de uitreiking van de prijs op de school van de vorige winnares mocht. Voordat dat plaatsvond, moest ik nog een video over mezelf opsturen. Die dagen voor het evenement waren al ontzettend leuk. Je krijgt veel felicitaties door de nominatie van collega’s en studenten. Ik ben net zoals mijn studenten actief op Instagram, dus die wisten mij wel te vinden.”