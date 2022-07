Lezingen rond ‘Gezicht op Rhenen’, het topstuk van Jan van Goyen dat Stadsmuseum aan wil kopen

Professor Waterbeest­jes geniet van elke ontdek­kings­tocht in Blauwe Kamer: ‘Het gaat om de belevenis’

WAGENINGEN - Hij is best een beetje trots op zijn bijnaam. Professor Waterbeestjes, zo wordt Tom van Koesveld (84) uit Rhenen ook wel genoemd. Woensdagmiddag ging hij in zijn geliefde natuurgebied De Blauwe Kamer met een groep kinderen weer eens op ontdekkingstocht.

1 juni