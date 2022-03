Luis uit Peru mag voor het eerst stemmen in Rhenen, Achterbergse Aart (18) komt op klompen naar stemlokaal

Één van de biljetten in de stemkliko van het steakhouse is van de 49-jarige ondernemer Luis Daniel Maldonaldo Fonken. De geboren Peruvaan mocht dit jaar voor het eerst zijn stem uitbrengen in Nederland. ,,Een heel bijzonder moment”, al zegt hij het zelf. ,,Ik woon sinds 2003 in Europa en sinds 2016 in Nederland. De afgelopen twintig jaar heb ik niet kunnen stemmen, maar nu mag ik eindelijk.”



Maldonaldo Fonken was aangenaam verrast toen hij zijn stempas op de deurmat van zijn Rhenense woning aantrof. ,,Ik had het niet verwacht. Maar het geeft me een goed gevoel dat ik mee mag beslissen over het dagelijkse bestuur van een plek die echt als thuis is gaan voelen. Ik heb me de afgelopen dagen verdiept in de standpunten van de politieke partijen en ik heb een kieswijzer gedaan.”



Hij is onder de indruk van hoe stemmen in Nederland is geregeld. ,,Het is heel eenvoudig en begrijpelijk. In Peru wordt het hele land een dag stilgelegd zodat iedereen kan stemmen. Hier doet men het gewoon onder werktijd.”