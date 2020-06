Marcel Boekhoorn: ‘Gedwongen op de reservebank bij HEMA’

RHENEN - Voor selfmade miljardair Marcel Boekhoorn is het HEMA-avontuur voorbij. Hij werd buitenspel gezet door een groep buitenlandse schuldeisers en raakte zo het bedrijf kwijt. In een statement laat Boekhoorn weten: ‘De manier waarop dit gedaan is, is wat wrang voor ons omdat we nu noodgedwongen op de reservebank zitten.’

Boekhoorn, geboren in Nijmegen en woonachtig in Bennekom, reageert niet vaak of nauwelijks op nieuwsberichten.



Maar dit keer doet Boekhoorn dat wel op de website van zijn eigen bedrijf Ramphastos. Voor de jongste ontwikkelingen rond de HEMA maakt hij daar een uitzondering.



Boekhoorn schrijft:

‘Ik ben mijn hele leven een bewonderaar van de HEMA geweest. Hoe grondleggers Leo Meyer en Arthur Isaac aan het begin van de twintigste eeuw een concern uit de grond stampten dat bijna honderd jaar na dato nog niets aan actualiteit ingeboet heeft, heb ik altijd indrukwekkend gevonden. Over de jaren volgde ik de HEMA dan ook met belangstelling, als klant, krantenlezer en natuurlijk ook met een schuin oog als ondernemer.’

‘Minder spreadsheets’

Om de HEMA in 2018 te redden nam hij het bedrijf inclusief de schuldenlast over:

‘Direct na ons aantreden hebben we een aanvang gemaakt met het creëren van een andere, nieuwe en vernieuwende HEMA. Het ging dan niet zo zeer om het inbrengen van allerhande ideeën maar veeleer om het de HEMA teams de vrijheid geven hun energie en creativiteit de vrije loop te laten. Minder spreadsheet en meer vrijheid van handelen.’

‘Historische nieuwe kans’

De schulden van HEMA bleven een probleem, weet Boekhoorn.

‘De schuld was immers niet ontstaan door het financieren van de (altijd profitabele) activiteiten van HEMA maar door het kopen van die activiteiten. Ik vond en vind dat een ongezonde werkwijze die het bedrijf met een veel te grote last opzadelt.’



Dat een aantal vooral Amerikaanse schuldeisers ervoor gezorgd hebben dat HEMA in andere handen is geraakt tijdens de coronacrisis noemt Boekhoorn 'zuur’.

‘Het terugbrengen van de schuld is vandaag gelukt. Dit is fantastisch voor de HEMA en al haar stakeholders en daar ben ik heel blij mee. De HEMA heeft een historische nieuwe kans op een toekomst met een gesaneerde balans: een goeddeels verwijderde molensteen.’

Volledig scherm Marcel Boekhoorn in 2018 bij de overname van HEMA. © ANP

'Dat zijn we niet gewend’