ME grijpt in bij ongeregeldheden in Achterberg, jongeren gooien vuurwerk naar brandweer

Relschop­pers krijgen nog één keer de regels van de jaarwisse­ling uitgelegd: ‘Feestje voor iedereen’

De afgelopen jaarwisseling liep flink uit de hand in Achterberg. Uiteindelijk kwam de Mobiele Eenheid (ME) in actie om rust en orde te herstellen in het dorp in de gemeente Rhenen. Burgemeester Hans van der Pas wil dat het over een paar weken anders verloopt. ,,We gaan nog eens heel goed duidelijk maken wat wel en niet mag.” En dat er consequenties zijn.

9 december