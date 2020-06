Moeder en broertje namen afscheid van ijsbeertje Yura: ‘Verschrikkelijk een jong te verliezen’

Rhenense raad: landelijke regels moeten bepalen welke reclame wel of niet kan, ook die van Second Love

7 juni Rhenen - De gemeente Rhenen moet uitgaan van landelijke regelgeving als ze wil bepalen of een bepaalde reclame-uiting aanstootgevend is of niet. Dat om willekeur bij het weigeren ervan te voorkomen. Daartoe kwam de Rhenense gemeenteraad afgelopen week toen het ging over het verwijderen van posters van Second Love uit de Rhenense abri's, eerder dit jaar.