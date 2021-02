Moeten Second Love-advertenties weg uit de bushokjes? SGP Rhenen doet nieuwe poging

RHENEN - De SGP in Rhenen gaat een nieuwe poging wagen om ‘aanstootgevende’ reclames zoals voor Second Love uit de bushokjes te weren. De partij wil dat doen door dat te verbieden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De partij wil daar vanavond in de gemeenteraad een voorstel voor indienen. De SGP vindt dat aanstootgevende uitingen van commerciële partijen geweerd moeten worden via de APV. Volgens de partij is er regelmatig sprake van uitingen in de openbare ruimte die bijvoorbeeld ontrouw bevorderen, zoals de ‘second love’ campagnes van het afgelopen jaar.

Plekken zichtbaar vanaf de openbare weg

In het voorstel wil de SGP dat het college van B en W (waar het zelf deel van uitmaakt) dat het in de APV verboden is om teksten of afbeeldingen te plaatsen die discriminerend zijn of in strijd zijn met de zedelijkheid. Het gaat dan om ‘plekken die vanaf een openbare plaats zichtbaar zijn’.

Momenteel doen B en W niets aan Second Love posters in de Rhenense bushokjes. Vorig jaar brak daar een rel over uit die posters. In februari besloot Rhenen om posters van Second Love te verwijderen uit bushokjes na klachten van de SGP.

Rel over Second Love in Rhenense bushokjes

Maar dat viel niet goed bij een meerderheid in de Rhenense gemeenteraad. Niet omdat de raad nu zo dol is op die advertenties, maar omdat ze vindt dat B en W dat niet zomaar op eigen houtje kunnen beslissen. De raad nam in juni een motie aan om willekeur bij het weigeren ervan te voorkomen.

Burgemeester Hans van der Pas zei toen dat hij juridisch uit zou laten zoeken wat het aannemen van de motie ‘precies betekent voor de overeenkomst die we hebben’. De conclusie was dat het college van B en W zich niet meer inhoudelijk ging bemoeien met wat er in de bushokjes hangt.