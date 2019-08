Motorbegeleider Veenendaal-Veenendaal Classic raakt zwaargewond in Rhenen

RHENEN - Een motorbegeleider van de wielerwedstrijd Veenendaal-Veenendaal Classic is woensdagmiddag zwaargewond geraakt nadat hij op de Cuneraweg frontaal op een auto is geknald. Hij is met diverse verwondingen met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.