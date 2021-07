Motorrijder gewond door botsing met vrachtwagen in Rhenen

Panda Fan Xing beperkte de luchtvaart boven Wageningen: 'Rust voor het pandajong is ontzettend belang­rijk'

23 juni WAGENINGEN - Wie woensdag de lucht boven Wageningen in de gaten hield, zag één specifiek vliegtuigje wel heel vaak overkomen. De kist was druk doende Wageningen in kaart te brengen. De foto's zouden eigenlijk dit voorjaar gemaakt worden, maar om het pandajong in Ouwehands Dierenpark in Rhenen rust te geven, is gewacht tot juni.