N233 in Rhenen afgesloten na ongeluk met meerdere gewonden

Natuur van nabij OE-woewoewoe­WOE en kuWIET kuWIET klinken door de nacht

27 november Vanuit ons vakantiehuisje zagen we eens hoe kleine zangvogels elke avond een rustende bosuil lastigvielen, net als hij wakker begon te worden. Bosuilen leven in de buurt van mensen in bossen en parken, ook bij Veenendaal, Bennekom, Rhenen en Wageningen.