Naar het Stadsmuseum Rhenen gelokt voor een lintje

De onderscheiding was voor Peter Schreuders en hij mag zich nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De uitreiking van de onderscheiding gebeurde in het Stadsmuseum Rhenen waar Schreuders dacht een speciale tentoonstelling te bezoeken.

In zijn werkzame leven bij de Marechaussee was Schreuders van 1982 tot 1986 als vrijwilliger actief als kassa- en baliemedewerker en suppoost in het Marechaussees Museum in Buren. Van 1999 tot 2005 was hij in Veenendaal lid van de Verenigingsraad van Patrimonium Woonservice Veenendaal. Verder was hij van 2001 tot 2018 secretaris van de bewonerscommissie Holle Kamp Veenendaal waar hij onder andere zich bezig hield met het onderhoud van de oude begraafplaats.