Nico Drost sprong op een 'hard rijdende trein’ in de Tweede Kamer

Was het heel erg wennen, de overgang van de Rhensense raad naar de Tweede Kamer?

,,Je gaat er echt meteen diep in. Als er verkiezingen zijn geweest heb je een reeks aan nieuwe kamerleden, die kunnen dan samen wennen. Dit is een rijdende trein. Een echt hard rijdende trein. Bovendien is het wat complexer omdat we in de coalitie zitten. Dat ik het in de eerste week meteen over de Europese Unie kon hebben, vond ik wel heel mooi. De Europese Unie heeft echt mijn hart. De diepste laag onder De Europese Unie is dat we samen zoeken naar samenwerking en vrede. Dat vind ik mooi. Nu wordt de discussie alleen maar heel smal gevoerd en gaat het alleen over een economische unie terwijl het voor ons juist een waardengemeenschap is.’’