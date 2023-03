Nieuw station tussen Veenendaal en Rhenen moet meer zijn dan een station

column martijn adelmund Zo moet het ongeveer voelen om een postduif te zijn

Verdwaalt u ook wel eens? Laatst sprak ik een ex die nu dolgelukkig is in de liefde. Ze vertelde over een weekeindje weg met haar vriend en zei: ‘Ik breng ons erheen, en vanaf daar weet hij de weg. Ik weet niet hoe hij het doet, maar het voelt heel fijn’. Conclusie: hij is een menselijke postduif.