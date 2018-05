Nieuwe tulpen voor 'onze jongens' op Militair Ereveld De Grebbenberg

Gruwelijke beelden van gewonde ree laten zien waarom je je hond moet aanlijnen in het bos

2 mei RHENEN - Een filmpje op Facebook, waarop een zwaar gewonde ree is te zien die probeert te vluchten voor twee honden die hem hebben aangevallen, is door de maker van de video weer offline gehaald. De beelden waren opgenomen door een bewoner van het landgoed Prattenburg in Rhenen.