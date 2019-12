OM ziet maffiascenario: Rhenense makelaar perste zakenpartner af met geweld

Aapje dat met luier aan in Antwerpse boom zat heeft nieuw thuis in dierentuin Rhenen

6 december RHENEN - Een jonge berberaap is deze week aangekomen in Ouwehands Dierenpark Rhenen. Het beest zat in juni hoog in een boom in Antwerpen, met een luier aan. Het Natuurhulpcentrum België ontfermde zich over het aapje, nu heeft hij een nieuw thuis in Rhenen.