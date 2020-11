Onstuimige relatie of verkrachtte man (63) zijn veel jongere vriendin? ‘Ze is kapotgemaakt’

Henk van M. uit Rhenen wordt ervan verdacht zijn 30 jaar jongere ex-vriendin, met wie hij vier jaar een relatie had, 4,5 jaar lang verkracht en misbruikt te hebben.

Het slachtoffer zit momenteel ondergedoken en is door de Rhenenaar ’lichamelijk en geestelijk helemaal kapot gemaakt’, aldus haar familie, die dinsdagmiddag bij de zogeheten regiezitting aanwezig was.

Onstuimig

De verdachte ontkent alle beschuldigingen. Volgens hem hadden de twee een problematische en onstuimige relatie. De man is in juni opgepakt en is begin vorige maand uit zijn voorlopige hechtenis ontslagen. Hij vreesde in de gevangenis, waar op dat moment corona was uitgebroken, voor zijn leven. Van M. heeft hartproblemen en zware slaapapneu.

Door hem uit zijn voorlopige hechtenis te schorsen, gaf de rechter de 63-jarige verdachte tevens de gelegenheid via informatie op zijn mobiel of eventueel met andere bewijzen te komen dat hij onschuldig is. Dinsdagmiddag was hij hier niet in geslaagd. Bovendien had Van M. niet meegewerkt aan een psychologisch onderzoek. Op dit standpunt is hij inmiddels teruggekomen, vertelde hij dinsdagmiddag voor de rechtbank. Een psychologisch onderzoek was een van de voorwaarden voor de schorsing uit zijn voorlopige hechtenis.

Onlangs is het slachtoffer nog een keer gehoord. Op basis van deze verklaring vond de officier van justitie het gewenst dat de verdachte gezien het maatschappelijk belang weer in voorlopige hechtenis wordt genomen. De rechter wees dit verzoek af. De inhoudelijke behandeling staat vermoedelijk in februari 2021 gepland.