Ook nummer drie in zaak geraffineerd oplichten kwetsbare ouderen veroordeeld: twintig maanden voor man (19) uit Rhenen

VIDEO Ho ho holifant! Bumi viert eerste kerst in Ouwehands Dierenpark

RHENEN - Het is zijn allereerste kerst, maar de vraag is of babyolifantje Bumi weet wat dat is. Wat hij wél weet, is dat hij en zijn soortgenoten van zijn verzorgers in Ouwehands Dierenpark in Rhenen vrijdag kerstbomen cadeau kregen.

24 december