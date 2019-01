Opnieuw miljoen bezoekers voor Ouwehands Dierenpark Rhenen

In 2018 zou een miljoenenproject worden gerealiseerd: een verblijf voor bonobo’s. Dat werd uitgesteld omdat de bouwkosten hoger uitvielen dan geraamd. De bouw begint in 2019, verzekert een woordvoerder van het dierenpark, maar wanneer het af is, daarover doet Ouwehand geen uitspraken. Wel is duidelijk dat het verblijf op een andere plek komt. In het verblijf komen zeven mensapen, er is plek voor twintig primaten.



Aanvankelijk zouden de bonobo's tussen de overdekte speeltuin Ravot Aapia en het Zuid-Amerikahuis Urucu komen. De voorbereidende grondwerkzaamheden waren daar al gereed, maar gekozen is voor een andere plaats in het park. Waar dat is, houdt Ouwehands nog even geheim. Op de plek waar het verblijf zou komen, ligt nu een groot grasveld met een springkussen. Eigenaar Boekhoorn – die vanuit zijn kantoor op het veld kijkt, wil dat graag houden, waardoor de bonobo's elders worden gehuisvest.