Ouwehands Dierenpark start doneeractie voor voedsel van dieren: ‘Sluitingen raken ons hard’

Hans Nijhof Kunstprijs als steuntje in de rug voor regionale kunste­naars uit Rhenen en Heuvelrug

29 december RHENEN - Om de regionale kunst te ondersteunen is de Hans Nijhof Kunstprijs in het leven geroepen. Kunstenaars uit Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede krijgen de kans een kunstwerk voor 5000 euro te verkopen. In 2021 wordt de prijs voor het eerst uitgereikt.