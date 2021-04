Ouwehands gaat weer heel even open: ‘Fijn dat het weer mag, al is het maar voor een paar dagen’

Voor directeur Robin de Lange voelt het dubbel dat het park een aantal dagen open mag: ,,Vorig jaar hebben we al laten zien dat we - met alle maatregelen - veilig open kunnen. Ons hele park is in de buitenlucht. Dat we nu eindelijk open mogen van de overheid, is fijn: wij testen vrolijk mee. Maar wij riepen al lang dat het veilig kon.’’



De pilot werkt als volgt: uiterlijk 40 uur voordat je het dierenpark bezoekt, moet je een coronatest ondergaan, als je ouder dan 13 jaar bent. Met deze negatieve test mag je binnen een bepaald tijdsslot het dierenpark bezoeken. In het park moet natuurlijk anderhalve meter afstand worden gehouden.



Dit soort tests vinden plaats in verschillende attractieparken en dierentuinen in het hele land. In het dierenpark gebeurt dit volgende week, van 14 tot en met 17 april.