Ouwehands hoopt jonge panda nog deze maand te presenteren

Werkstraf geëist tegen vrouw die motorbege­lei­der dwarslae­sie bezorgde

20 september VEENENDAAL - Een motorbegeleider van de wielerwedstrijd Veenendaal-Veenendaal Classic die de rest van zijn leven in een rolstoel zit versus een automobiliste met een levenslang schuldgevoel. ,,Dit soort zaken laat zien dat het leven in een paar tellen voorgoed kan veranderen”, verzuchtte de Utrechtse officier van justitie in de strafzaak tegen een 57-jarige vrouw uit Veenendaal.