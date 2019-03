Ouwehands is nevelpanterdrieling en orang-oetanjong rijker

In Ouwehands Dierenpark verblijven drie volwassen nevelpanters, twee vrouwen en één man. De twee vrouwen zijn in 2015 in een Engelse dierentuin geboren en in datzelfde jaar naar Ouwehands Dierenpark verhuisd. In 2017 hebben zij gezelschap gekregen van het mannetje. De eerste paringen zijn in november en december 2018 waargenomen. De nevelpanter staat op de IUCN Rode Lijst in de categorie ‘kwetsbaar’. De nevelpanter komt voor in de bossen van Zuidoost-Azië, maar hij wordt ook wel in graslanden en zelfs de Himalaya gezien.