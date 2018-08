Panda's in Rhenen vieren hun verjaardag met ijstaart

Nu al oefenen voor Bergrace by Night Wageningen

2 augustus WAGENINGEN - Hans Burgersdijk blijft zich met zijn Stichting Berg tot Berg race inspannen om Wageningers en andere mensen in de omgeving sportief in beweging te krijgen. ,,Dus gaan we zondag al beginnen met een oefencampagne voor de Trailrun in Lunteren op 16 september en onze Wagenings-Rhenense Bergrace by Night op 2 november.''