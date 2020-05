Pandababy geboren in Ouwehands Dierenpark in Rhenen

De geboorte is een primeur voor Nederland. De Rhenense dierentuin is de enige in ons land met reuzenpanda’s.



‘Ouwehands Dierenpark is blij en trots dat zij op natuurlijke wijze bijdragen aan het in stand houden van deze bedreigde diersoort’.



Marcel Boekhoorn, de eigenaar van Ouwehands Dierenpark, vindt het fantastisch.



,,Ik ben ongelofelijk blij met de geboorte van dit pandajong. Dit is positief nieuws waar iedereen op wachtte. Ik feliciteer het team van pandaverzorgers. Met hun geduld en expertise kon dit jong op natuurlijke wijze verwekt en geboren worden.’’