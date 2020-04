Pandakoorts stijgt in Ouwehands: Wu Wen vaker in kraamhol

Bewoner gewond bij nachtelij­ke brand in keuken in woning Rhenen

7 april RHENEN - Rond 3.30 uur deze dinsdagochtend is brand uitgebroken in een woning aan de Dokter Wallerstraat in Rhenen. Het vuur ontstond in de keuken. Volgens de brandweer was de brand snel onder controle. Een bewoner is naar het ziekenhuis overgebracht voor controle en eventuele behandeling.