Parende panda’s trekken veel bezoekers naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen

VIDEO 152-jarig Ons Genoegen Rhenen is altijd in voor iets nieuws

26 januari RHENEN - Het 152-jarige Ons Genoegen, de oudste muziekvereniging in de provincie Utrecht, is nog altijd in voor vernieuwingen. ,,We vonden een winterconcert met een zaal vol luisterende mensen wat saai, dus maakten we van ons winter- een stamppotconcert‘’, zegt organisator Jan Maurits van Linge.