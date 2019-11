Personeelstekort: politiebureaus Rhenen en Veenendaal vaker dicht

Door de bureaus minder vaak voor publiek te openen, zegt de politie personeel vrij te krijgen voor de basispolitiezorg en de inzet van wijkagenten.



Eerder werd al bekendgemaakt dat de politie in de regio krap in het personeel kwam te zitten door de inzet bij landelijke beveiligings- en bewakingstaken. Volgens de politie is het beperken van de openingstijden van de bureaus noodzakelijk om de belangrijkste taken te kunnen blijven uitvoeren in de regio.