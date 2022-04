Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet komen weer naar herdenking op de Grebbeberg

lintjesregen 2022 Lintjesre­gen in de Vallei: 45 stuks en Ede is de hofleveran­cier

De Vallei is 45 lintjes rijker. De hoofdmoot van die koninklijke onderscheidingen belandde in Ede waar burgemeester René Verhulst 29 lintjes uit had te delen. Rhenen en Wageningen hadden ieder één lintje te vergeven.

26 april