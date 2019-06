Pin-storing zorgde voor een uurtje onrust in de AH Rhenen

Zwart scherm

,,We hebben helaas veel van onze vaste klanten weg moeten sturen. Die vinden het dan niet erg om dat ene pak melk bij de Jumbo te halen om de hoek, maar dan komen ze later wel terug voor de grote boodschappen.’’ De medewerkster is blij dat de storing maar een uurtje duurde. Ze omschrijft het probleem als een soort computerstoring: ‘dan kun je ook niks’.



,,De codes van groente, fruit en brood konden niet doorladen. Dus alles wat je apart moet aanslaan, viel weg. Uiteindelijk was er helemaal niks meer te zien op het scherm, waardoor we niks konden met de kassa.’’



Ze meldt daarbij dat het landelijke probleem nu is opgelost en ze hoopt ook dat dát zo blijft.



Bij de Kruidvat zouden er in de regio ook problemen zijn met pinbetalingen, daar was in Rhenen geen sprake van.