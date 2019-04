Pony Rico is weg, stalhoudster slaapt niet meer: ‘Er zijn mannen met zwarte capuchons gezien’

Sterkenburg vertelt dat de andere drie paarden, die met Rico in de wei stonden, snel weer waren gevonden. Ze voegt er aan toe dat pony's er nooit alleen vandoor zouden gaan.



,,Dus we denken dat Rico is gestolen. Camerabeelden van een woning in de buurt van het weiland laten zien dat het tussen kwart voor vier en half vijf ‘s nachts is gebeurd. Er zijn twee mannen met zwarte capuchons te zien. Omwonenden hebben die de twee weken ervoor ook al bij onze stalhouderij zien rondhangen.’’ Hoe de vermoedelijke diefstal is gegaan, kan Sterkenburg niet zeggen. ,,Dat is in elk geval op de beelden niet te zien.’’



Het vermoeden van diefstal wordt volgens de stalhoudster versterkt doordat Rico de enige van de vier pony’s was die niet was gechipt. ,,Dat heeft de eigenaresse van hem me verteld. Dat betekent dat hij niet in het register is terug te vinden. In het ergste geval gaan de dieven nu met hem naar een dierenarts. Daar hangen ze een een of ander fantasieverhaal op en dan laten ze hem alsnog onder een andere naam wel chippen. Dan kan de eigenaresse het wel vergeten dat ze hem ooit nog terug krijgt.’’