Posters Second Love worden in Rhenen verwijderd na klachten van SGP

Met een veiliger gevoel de deur uit: in Ede werd in een jaar tijd bijna 160 keer minder ingebroken

26 februari EDE/VEENENDAAL - Afgelopen jaar is er in de gemeente Ede 157 keer minder ingebroken in een woning dan het jaar daarvoor. Daarmee is de gemeente wat absolute aantallen betreft de onbetwiste koploper in de Vallei.