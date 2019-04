Promoveren op geboortekaartjes: nooit echt onderzoek gedaan naar oer-Nederlands fenomeen

Autotunnel bij Achterberg niet aan de orde

12 april RHENEN Een fietstunnel onder de N233 bij Achterberg is prima, maar de provincie ziet - ook in de toekomst - helemaal niets in een autotunnel. Dat heeft de provincie Utrecht laten weten aan de Rhenense wethouder Hans Boerkamp in een overleg over de verkeersproblemen van Rhenen.