Provincie Utrecht blijft gaan voor verbrede Rijnbrug Rhenen en waarschuwt voor gevolgen woningbouw Vallei

RHENEN - Waar Gelderland vandaag besloot om geen extra geld in de verbreding van de Rhenense Rijnbrug te steken, wil de provincie Utrecht wel door het met plan. Dat is ook hard nodig, al is het maar voor de woningbouwplannen in de Vallei, aldus gedeputeerde Arne Schaddelee.

Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten vandaag om geen extra 30 miljoen euro uit te trekken voor de verbreding van de Rijnbrug waar de files de afgelopen jaren langer en langer werden. Daarmee lijkt de zo gewenste verbreding van twee naar vier rijstroken van de baan. Een verbreding waar Gelderland en Utrecht samen hun handtekening onder hebben gezet.

‘Kom de afspraken na over de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen en Kesteren.’ Die klemmende oproep deden Gedeputeerde Staten van Utrecht vorige maand al aan de provincie Gelderland, nadat er in de Utrechtse Provinciale Staten een motie was aangenomen om de verbreding door te zetten zoals gepland.

‘Geen verbrede Rijnbrug is slecht voor woningbouw in de Vallei’

Het hielp dus niet maar de Utrechtse gedeputeerde Schaddelee wil verder met het besluit om door te zetten met de gemaakte afspraken voor de brugverbinding. ,,Daarbij hopen we dat Gelderland in de verdere uitwerking van de grote woningbouwopgaven in de regio aanleiding ziet om alsnog over de brug te komen."

Schaddelee verwijst daarbij naar de bouwplannen in de Regio FoodValley waar tot het jaar 2040 in totaal 40.000 nieuwe woningen gebouwd gaan worden. Schaddelee: ,,Verbreding van de Rijnbrug is immers randvoorwaardelijk voor een goede bereikbaarheid en leefbaarheid. Utrecht geeft met haar besluit de daarvoor noodzakelijke duidelijkheid.”

Eerder trok Engbert Stroobosscher al aan de bel over de gevolgen van een Gelders nee. De Veenendaalse wethouder, tevens regionaal portefeuillehouder Mobiliteit van FoodValley, benadrukte dat voor die bouwplannen in de Vallei een verbrede Rijnbrug een belangrijke voorwaarde is. Stroobosscher was namens FoodValley een van de ondertekenaars van de brandbrief die afgelopen weekend naar Gelderland werd gestuurd.

Waar komt dat prijskaartje van 60 miljoen euro extra vandaan

De verbreding van de brug en de aanpak van de wegen en kruispunten aan de noord- en zuidzijde van de brug, zou aanvankelijk 81 miljoen euro kosten. Dat prijskaartje valt zo'n 60 miljoen hoger uit, meldde Gelderland in oktober.

Dat zijn wel cijfers met een verhaal. In april van dit jaar meldde Gelderland dat het niet zozeer een kwestie is van duurdere materialen. De stijging van de bouwkosten van het project zijn beperkt.

De grootste extra kostenpost - rond de 20 miljoen euro - zit hem in een berekeningsmethode van de provincie. Dat heeft te maken met hoe groot Gelderland de kans inschat dat het budget overschreden wordt. Die kans is volgens Gelderland een stuk groter geworden en daarvoor rekent de provincie 20 miljoen extra.

Wat ook niet hielp, was dat in 2018 bij het groene licht voor de brug geen rekening is gehouden met indexatie van de bouwkosten: het aanpassen van de bedragen met bijvoorbeeld inflatie. ‘Dit was in die tijd de gebruikelijke werkwijze', aldus de provincie.Dat zou nu goed zijn voor een overschrijding van 13 miljoen euro.

Onvrede in Rhenen en Kesteren

Wethouder Hans Boerkamp van Rhenen liet vorige week weten dat het met een ‘nee’ van Gelderland het - wat hem betreft - nog niet gedaan is. ,,De provinciale staten van Gelderland moeten er nog over beslissen, dan moeten we proberen die te overtuigen.”

Stefan van Someren, wethouder Neder-Betuwe, is ook teleurgesteld: ,,Maar het komt ook niet onverwacht dat de provincie Gelderland geen extra geld wil uitgeven aan verbreding van de Rijnbrug. Toch komt het hard aan bij veel van onze inwoners, die regelmatig aansluiten in de file voor de brug.”

Quote Zonder die verbreding is en blijft de brug een flessen­hals. Stefan van Someren, wethouder Neder-Betuwe

Er moet iets gebeuren om de verkeershinder te verminderen, benadrukt Van Someren. ,,Maar hoe? Gelderland wil nog wel investeren in maatregelen aan onze kant van de brug. Dan kun je denken aan een langer weefwak, zodat verkeer vanuit Kesteren, Lienden en Maurik meer tijd krijgt om in te voegen op de N233 richting de brug. Alleen heeft dat weinig effect. Dan staan we straks met z’n allen twee rijen dik in de file. Zonder die verbreding is en blijft de brug een flessenhals.”

Van Someren ziet nog wel een rol voor de het nieuwe kabinet. ,,De brug is tenslotte de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. In deze regio zijn twee provincies en enkele gemeenten bereid flink in de buidel te tasten om de brug toekomstbestendig te maken. In feite tegen een korting van tachtig procent. Een mooie deal, zou je denken. Maar de urgentie zal in Den Haag wel liggen bij vele andere bruggen die ook moeten aangepakt.”

