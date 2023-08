Provincie wil wel ontheffing geven voor bouw twintig flexwoningen in buitengebied Rhenen

met video Man riskeert tien maanden cel na bedreiging gezin in Ede: ‘Ik boor jou, ik boor jouw familie’

,,Ik ga je neerschieten, jij, jouw kinderen en jouw vrouw, allemaal.” Woedend verscheen Yassine A. in april dit jaar dreigend aan de deur in Ede. Hij zou de bewoner een klap in het gezicht hebben gegeven, en daarna een vuurwapen hebben gericht. ,,Ik boor jou, ik boor jouw familie.”