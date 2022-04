Raad Rhenen gaat mokkend akkoord met iets te voortvarende aanschaf vluchtelingenwoningen

Rhenen betaalt 1,2 miljoen euro voor de aanschaf van tien flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeenteraad is akkoord gegaan, maar diverse partijen zijn niet blij: ze hadden liever van de deal geweten voordat die gemaakt was.

Rhenen moet - en wil - net als veel andere gemeenten vluchtelingen opvangen uit Oekraïne. Wethouder Barth van Eeten heeft daarvoor vorige maand tien flexwoningen aangeschaft, waar in totaal veertig vluchtelingen ondergebracht kunnen worden.

Die aanschaf kost 1,2 miljoen euro en de wethouder nam daarmee een gok. want formeel moet de raad daar over beslissen. En in de haast om die deal te regelen, is de gemeenteraad niet bijtijds op de hoogte gebracht of bijgepraat. De raad was dan ook niet blij met dat voldongen feit. De komst van de flexwoningen is wel goedgekeurd - want voor een goed doel - maar de raad wil wel een vinger in de pap bij de toekomst van die woningen.

Dat is op initiatief van de SGP, die vast vooruit kijkt naar het moment wanneer de vluchtelingen weer weg zijn. ,,Als de woningen straks een ander doel krijgen, dan willen we daar wel eerst een discussie in de raad over hebben”, vindt fractievoorzitter Bart van der Tang. Dat heeft de wethouder toegezegd.

Flexwoningen ook geschikt voor starters en spoedzoekers

Burgemeester Hans van der Pas zei eind maart dat flexwoningen ook nut hebben als ze niet direct nodig zijn voor Oekraïense vluchtelingen. ,,Omdat we ook te maken hebben met woningtekorten voor andere groepen, proberen we met dit soort oplossingen zaken te combineren. Bijvoorbeeld door deze woningen op termijn ook in te zetten voor spoedzoekers of starters.”

Van Eeten verklaarde het erg voortvarende handelen van B en W omdat het een deal was die Rhenen niet wilde missen. ,,Het was een unieke kans. We hebben met meerdere aanbieders gesproken en normaal gesproken duurt het tot een half jaar voordat je aan de beurt bent. Bij deze deal konden we de woningen heel snel krijgen, eind mei kunnen de eerste mensen er al in.”

De eerste drie woningen worden eind deze week al geleverd. Op het terrein waar ze komen, op landgoed Prattenburg bij Elst, zijn aansluitingen voor water, stroom en riolering, zodat de woningen daar snel aangesloten kunnen worden.