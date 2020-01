Rechtbank geeft man tbs na bijna tien jaar stalken van Achterbergse vrouw

De man mag bovendien de komende 5 jaar niet in de plaats Achterberg komen. Verder legde de rechtbank een contactverbod op.



De man is al verschillende keren veroordeeld omdat hij de vrouw bleef belagen. Zijn proeftijd was een jaar geleden afgelopen. Vervolgens stond hij direct weer voor de deur bij de vrouw.



Toen haar bejaarde moeder weigerde hem binnen te laten, drong hij met geweld de woning binnen. Het slachtoffer had zich opgesloten in haar slaapkamer. Een buurman kwam uiteindelijk te hulp.