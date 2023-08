Aap én giraffe overlijden in Ouwehands Dierenpark: ‘Hij kon ineens bijna niet meer lopen en at niet meer’

In het Ouwehands Dierenpark in Rhenen zijn een aap en een giraffe overleden. Eerder deze week werd besloten de mannelijke mandril Valentino in te laten slapen. Donderdag overleed ook nog giraffe Zeus. ‘Helaas moeten we soms ook verdrietig nieuws delen’.