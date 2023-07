Komst woningen in SNS-ge­bouw haalt streep door oefenruim­te voor bandjes: ‘Geen alterna­tief’

Het voormalige kantoor van de SNS-bank aan de Stationsstraat in Wageningen is in beeld als opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen. De eigenaar van het pand heeft bij de gemeente een aanvraag gedaan om er 21 kamers in te maken. Dit betekent dat de komst van een oefenkelder voor bandjes van de baan is.