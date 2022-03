Rhenen gaat alle stemmen opnieuw tellen vanwege bezwaren

In totaal waren er twee bezwaren ingediend tegen de verkiezingsuitslag in de gemeente Rhenen. Een van die bezwaren komt waarschijnlijk van de lokale fractie van D66.



Die partij wist, net als de partij Progressief Rhenen/GroenLinks twee zetels te bemachtigen. Echter, omdat Progressief Rhenen/GroenLinks twee stemmen meer had gekregen, had die partij recht op een restzetel. De twee stemmen bleken dus het verschil tussen twee of drie zetels.



Afgelopen vrijdag liet D66 weten een verzoek tot hertelling te overwegen. Vanochtend om 10.00 uur is door het Centraal Stembureau besloten om de stemmen inderdaad te gaan hertellen.



Dat gebeurt vanmiddag al, in het Huis van de gemeente. De hertelling is fysiek of online door iedereen bij te wonen. Vanavond om 19.00 uur wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt.