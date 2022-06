Rhenen geniet als vanouds van haar Cuneradag

,,In 2019 was er een storm, daarom konden we het grootste gedeelte niet door laten gaan”, vertelt de voorzitter van Stichting Cuneradag Jurre Mallee (45). ,,De twee jaar daarop weten we allemaal wat er is gebeurd. Dat we eindelijk weer zo’n belangrijke dag kunnen vieren is fantastisch. Vooral omdat we in de voorbereiding wel doorhadden wat de impact van corona op deze feestdag is. Alles wordt namelijk duurder. Het was ook lastiger om sponsoren te vinden en muzikanten waren niet meer gewend samen te spelen.”