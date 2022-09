Rhenen krijgt 150 flexwoningen, waarvan een deel op de Meent

Waar precies in Achterberg, Elst en Rhenen de flexwoningen komen te staan, is volgens Van der Pas nog onzeker. Eén plek wil hij wel vast prijsgeven: de Meent, het gebied op de grens van Rhenen en Veenendaal. ,,Op deze locatie gaan we in de toekomst toch al bouwen. Dan is het gemakkelijker om nu te communiceren dat er tijdelijke bebouwing komt.”