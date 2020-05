Rhenen krijgt eerste kinderburgemeester: ‘Moet wel iets durven zeggen in het openbaar’

Helemaal nieuw is het idee niet, erkent burgemeester Hans van der Pas. ,,Ik heb het in mijn nieuwjaarstoespraak van 2019 aangekondigd.’’ Zo'n anderhalf jaar geleden dus. ,,We wilden er direct mee aan de slag’’, aldus Van der Pas, maar door ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie ‘lukte het niet om alle onderwerpen in 2019 ook aan te pakken'. ,,We moesten een deel on hold zetten: en de kinderburgemeester was er één van.’’



Maar nu gaat het dan toch gebeuren. De ‘ambtstermijn’ van de kinderburgemeester loopt gelijk met het schooljaar: komend jaar dus van september 2020 tot juni 2021. ,,We zoeken een jongen of meisje uit groep 7 of 8 die met mij een aantal activiteiten gaat doen, zoals Sinterklaas of de Dodenherdenking. Uit welke kern hij of zij komt - Rhenen, Elst of Achterberg - maakt niet uit.’’