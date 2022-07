Rhenen roept provincie op om niet mee te gaan met landelijke aanpak stikstofcrisis

Samenwerken met Gelderland

Daar speelt ook mee dat Rhenen als Utrechtse gemeente veel met Gelderse gemeenten samenwerkt in de Regio FoodValley. Maandagavond was er een bijeenkomst voor boeren in het agrarische gebied Binnenveld (dat deels Rhenens is) waar ook de Rhenense politiek bij was. Wethouder Gert van Laar van de SGP: ,,Er waren veel boeren en het was goed om de zorgen aan te horen.”

De VVD steunt juist de oproep. Raadslid Richard Salari: ,,We weten welke impact het heeft op onze boeren in Rhenen. In Den Haag denken ze wel eens in een papieren werkelijkheid. Maar boer zijn is een manier van leven, die verandert niet even van baan. We willen hiermee toch een signaal afgeven aan de mensen die niet weten wat er hier speelt in de provincie.”