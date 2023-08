Rhenen telt 1315 bestelauto's, jaarlijks gaat het vijftien keer mis

Kapster Janny (70) blikt terug op 50-jarige carrière: ‘Er kwam een meisje binnen dat kaalgescho­ren wilde worden’

Na 57 jaar in het kappersvak stopt Janny de Leeuw (70) ermee. Het betekent het einde van Kappershuis Ter Velde, dat al 108 jaar in Wageningen is gevestigd.