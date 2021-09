‘Rhenenaar (64) die kwetsbare vrouw verkrachtte plunderde ook haar bankrekening’

Dubbel feest bij jarig Onky Donky door bezoek van prinses Margriet: ‘Ik dacht ze een rode jurk aan zou hebben’

24 juni RHENEN - Een ‘Onky Donky-dag’ in Ouwehands Dierenpark in Rhenen is normaal gesproken al een grote belevenis: kinderen die door ziekte of een beperking een opkikker kunnen gebruiken krijgen dan een dag vol verrassingen en leuke spelletjes. Voor Gerrian (2) Fleur (5), Thijs (8) en hun zusjes was het donderdagochtend dubbel feest.