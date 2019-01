Rhenens raadslid tijdelijk lid Tweede Kamer

Drost, die op plek 9 stond bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, is in Rhenen fractievoorzitter van de ChristenUnie. In die rol was hij onder meer voorzitter van de regiocommissie FoodValley, het samenwerkingsverband van acht gemeenten in de Gelders-Utrechtse Vallei.

Drost heeft zin in zijn tijdelijke baan. ,,Dit is vanzelfsprekend eervol. En erg leuk en uitdagend natuurlijk. Het is ook een spannende politieke periode met de Brexit en verkiezingen in Nederland en in Europa.’’ Naar verwachting is Drost zestien weken in functie in Den Haag. ,,Het gaat niet om mijn persoonlijke politieke profilering. Ik moet op een rijdende trein springen en goed werk leveren.’’