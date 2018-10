Rhenense broers die verdacht worden van drugs dealen blijven opnieuw langer in de cel

Vrachtwa­gen belandt op kant in Rhenen, files lossen op

22 oktober RHENEN - Door een vrachtwagen die op zijn kant is beland op de Lijnweg in Rhenen is maandagochtend een gewonde gevallen. Vanwege het ongeval vlakbij de Rijnbrug ontstonden kilometerslange files in beide richtingen. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.